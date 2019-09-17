هيثم شاكر يهاجم شركة إنتاج ألبومه الجديد.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

عبر الفنان المصري هيثم شاكر، عن استيائه الشديد من عدم طرح نسخة أصلية من ألبومه الجديد “معرفة قديمة”، في الأسواق، على الرغم من مرور أكثر من شهر على طرحه بموقع “يوتيوب”.

هيثم شاكر، قال في تدوينة عبر صفحته الخصية بموقع “إنستجرام”: “لكل الناس اللي بتسأل عن عدم وجود النسخة الأصلية للألبوم في الأسواق، للأسف لم يتم طرحها حتى الآن بسبب تأخير من الشركة على الرغم من صدور الألبوم على المتاجر الألكترونية مند أكثر من 5 أسابيع”.

ألبوم “معرفة قديمة”، يضم 14 أغنية وهم “ماتوصنيش”، “ياما ياما”، “راحتي وياك”، “لحقتيني”، “مش مهم أنا”، “يا حبيبة”، “كنت مداويني”، “راحو”، “احنا افتراقنا”، “مفيش بُعد بينسّي”، “ماتغيبوش”، “بابي مفتوح”، “تيجي منك”، “معرفة قديمة”.

وكان هيثم شاكر، قد عاد بالألبوم بعد غياب سنوات طويلة وذلك بسبب مرضه الخبيث والذي كشف عنه بعد طرح ألبومه مؤكدا أنه تعافى منه ولم يكشف عنه طوال تلك الفترة بسبب عدم اتهامه بمحاولة كسب التعاطف من جمهوره أو المتاجرة بمرضه وحتى لا يتهمه البعض بأن هذا المرض هو مجرد دعاية لألبومه الجديد.