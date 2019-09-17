بعد انفاصلها عن الفنان محمد الشرنوبي.. المنتجة سارة الطباخ تكشف عن مصدر ثروتها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

ردت المنتجة المصرية سارة الطباخ لأول مرة على السؤال الذي يوجهه لها متابعيها دائما عن مصدر ثروتها.

المنتجة المصرية ردت على هذا السؤال، خلال استضافتها في برنامج “عرب وود”، بقولها: “ده سؤال مضحك جدًا، ممكن نجيب بتوع الضرايب، انا بشتغل من 2002، وممكن تسأل على عيلتي كويس أوي، فانا بشتغل بفلوسي”.

يذكر أن سارة الطباخ كانت قد ارتبطت بعلاقة خطوبة بالفنان محمد الشرنوبي، قد أن ينشر الأخير يوم الأحد 21 يوليو السابق، بيانًا عبر حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي أوضح فيه أن ‏علاقته بسارة الطباخ انتهت منذ فترة، ولكنها لازالت تضغط عليه بالعقد الذي وقعه معها والذي ينص الشرط الجزائي له على دفع 600 ألف دولار في حين التراجع عنه إو الإخلال بعقد الاحتكار الذي يضم 10 سنوات.

Advertisements

وردت سارة الطباخ على تصريحات الشرنوبي، بتأكيدها إن العمل مستمر من طرف شركتها “Earth Production”، مع محمد ‏الشرنوبي، ولا يوجد هناك مشكلة في ذلك.‏

وأضافت، أن الرد على أزمة الشرط الجزائي الموجود في عقد الشركة بينها وبين محمد الشرنوبي، ما هو إلا “شو” يتم ‏استدراجها فيه، وأن الإعلان عنه تم بطريقة غير مهنية، لو ردت عليها سيقلل من قيمتها ولا يعبر عن شخصيتها أو تربيتها أو ‏معتقداتها، وأنها “أكبر من كده بكتير”.‏

أكدت سارة الطباخ أن محمد الشرنوبي بالنسبة لها، موهبة آمنت بها كشركة إنتاج، ولا زالت مؤمنة بها، وأضافت: “لكن التاريخ علمنا أن ‏التصرفات غير المهنية لا تضر إلا صاحبها”.‏