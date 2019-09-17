كارمن سليمان تتألق بالأحمر في جلسة تصوير مبهرة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - هويدا أبوسمك

خضعت الفنانة المصرية كارمن سليمان لجلسة تصوير جديدة مع المصور عمرو طارق.

كارمن ظهرت في الصور وهي ترتدي فستان أحمر راقي وطويل أبرز جمال منحنياتها، بينما اختارت لها ماكياج بارز وتسريحة شعر تليق بها.

احتشام طلة كارمن لم يمنع من أناقتها، ولكنها بدت راقية جدا، وتلقت عدد هائل من تعليقات الجمهور التي تغزلت فيها، واستحسنت طلتها.

Advertisements

كارمن تألقت وسط جمهور كبير في دمياط في حفل فني كبير بمسرح قصر الثقافة، وقدمت أجمل اغنياتها.

الفنانة الشابة متزوجة من مصطفى جاد، وتم ذلك في إبريل عام 2017، وأنجبت منه ابنها زين، وتحرص كارمن على إخفاء وجه ابنها رغم حالة الغضب التي تنتاب الجمهور بسبب ذلك.

وأطلقت الفنانة المصرية كارمن سليمان أغنية جديدة مؤخرا بعنوان «نورتوا الدنيا»، وذلك في حفل افتتاح الدورة السابعة للمؤتمر الوطني للشباب، وحققت الأغنية نجاحا كبيرا.

كارمن من مواليد عام 1994، شاركت في الموسم الأول من برنامج «أراب ايدول»، وحصلت على اللقب، وأصبح لها شعبية كبيرة من خلال البرنامج.