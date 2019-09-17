دينا عبدالله ووالدتها تتعرضان لحادث سير.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة والإعلامية المصرية دينا عبدالله، ووالدتها، لحادث بسياراتها على طريق “القاهرة - الإسكندرية” الصحراوي.

دينا أصيبت في مناطق متفرقة باليد والرقبة، وتم إسعافها، فيما تم نقل والدتها إلى أحد المستشفيات بمنطقة المهندسين.

الحادث وقع على طريق المحور، بعد أن اصطدمت سيارة الإعلامية المصرية بسيارة أخرى، الأمر الذي أدى إلى إصابتها بكدمات متفرقة في وجهها وقدميها.

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الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، اتصل بدينا عبدالله للاطمئنان عليها، كما حضر إليها الفنان إيهاب فهمي عضو النقابة، ليتابع حالتها ووالدتها.

غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة، كانت قد تلقت بلاغا يفيد بوقوع الحادث وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف، وتبين اصطدام سيارة من الخلف بسيارة الفنانة دينا عبدالله التي كانت برفقة والديها، مما نتج تهشم السيارة وإصابة الفنانة ووالديها ونقلهم إلى المستشفى.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الجيزة.. كما تم رفع آثار الحادث من الطريق.