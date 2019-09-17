محمود العسيلي يسخر من خطيبته.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شارك الفنان المصري محمود العسيلي جمهوره في صورة جديدة لخطيبته من خلال حسابه على موقع «أنستجرام».
العسيلي علق على لقطة خطيبته أمنية عبدالمنعم، حيث كان معها في أحد المطاعم وكتب: «تفتكروا بتاكل ايه مش مفجوعة خالص على فكرة !!».
جمهور العسيلي علق على صورة خطيبته بطرافة، وتمنى له متابعيه السعادة برفقتها.
وكان الفنان المصري قد تزوج من قبل مرتين وانفصل عن كلتاهما، وقال المطرب المصري إنه لا يستطيع أن يعيش بدون حب، ويتمنى أن تكون زيجته الثالثة هي الأخيرة، وأن يكون قد تعلم من تجاربه السابقة وأخطائه.
يذكر أن محمود العسيلي تلقي هجوما شديدا من الجمهور بسبب الفيديو الذي انتشر منذ فترة قصيرة في إحدى حفلاته عندما طلب احد الجمهور أن يلتقط معه بعض الصور فرد محمود العسيلي : «حد جامد أنت معاك واسطة يعني».
العسيلي اعتذر للجمهور على هذا الخطأ، وقال إنه لم يكن يقصد أي إساءة، وأكد أن هناك بعض الأشخاص يتصيدون له الأخطاء ويريدون إحداث بلبلة حوله.
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