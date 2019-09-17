لطيفة تتألق فى حفل قرية الكس ويست بحضور جماهيري ضخم.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - دعاء العربي

أقام مجلس إدارة قرية “الكس ويست” شركة بارونز برئاسة الأستاذ علاء سالم، والمهندس جمال مرسي، حفل افتتاح نادي ويست سيتي.

وحضر الحفل 5000 مدعو من صفوة المجتمع فى الإسكندرية من بينهم الإعلامي ممدوح موسى، ورجل الأعمال أشرف السباعي وحرمه ريم صيام، والمهندس مجدي لوكسر، وسيدة الأعمال منال مكرم عبيد.

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كما حضر نخبة من الأطباء والمستشارين منهم الدكتور هاني جمال وحرمه هويدا، وعلاء فرج، ونور الدين مرسي، وأشرف أبو العز وحرمه رانيا الشيمي، وإيهاب سلام، وأسامة صقر، وزيزي مصلحي، وريم خلف، والمهندس علاء العشماوي وحرمه عبير شبارة، ووليد سماحة وحرمه رانيا بيومي، ورشا طايع، والقبطان محمد صابر، ومجدي صيصة، ورجل الأعمال عبده بلال.

وشهد الحفل العديد من الفقرات التي قدمها أسامة القصاص، وعمرو صلاح، واختتمت الحفل الفنانة التونسية لطيفة، والتي قدمت نخبة كبيرة من أشهر اغانيها القديمة والجديدة، من بينها: “يا سيدي مسي، وحياتي، وبحب فى غرامك”، وغيرها من الأغاني التي أثارت حماس الحضور.

وقامت بتقديم الحفل الإعلامية سالي عبد السلام، وتصوير رامي عزمي، واخراج محمد الكيلاني.