أول ظهور لهنا الزاهد وأحمد فهمي في شهر العسل.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

من رحلة شهر العسل، قرر الثنائي الفني وأحدث عروسين بالوسط الفني أحمد فهمي وهنا الزاهد، أن يوجها تهنئة خاصة لصديقهما الفنان محمد إمام بمناسبة عيد ميلاده.

إمام نشر الفيديو عبر حسابه الشخصي على موقع «أنستجرام»، وظهرت هنا في الفيديو تغني مهنئة إمام بعيد ميلاده، بينما يوقفها فهمي قائلا: «هنقوله كل سنة وانت طيب وكان نفسنا نكون معاك انبارح».

محمد إمام علق على الفيديو وكتب: «حبايبي عرسان مصر أخويا ومراته من شهر العسل»، وحصد الفيديو عدد كبير من تعليقات الجمهور الطريفة التي تمنت لهما السعادة في حياتهما الزوجية.

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يُذكر أن زوجة محمد إمام فاجأته بحفل في عيد ميلاده حضره عدد من أصدقائه المقربين بالوسط الفني.

أحمد فهمي وهنا الزاهد احتفلا بزفافهما منذ أيام قليلة باحد فنادق القاهرة الكبرى، وحضر الحفل عدد ضخم من الفنانين، ومن الحضور أحمد عز، كريم عبد العزيز وإسعاد يونس ومحمد هنيدي وسمير غانم ودنيا سمير غانم وزوجها رامي رضوان.

وحضر أيضا أحمد حلمي وياسر جلال وفتحي عبد الوهاب وأكرم حسني ويوسف الشريف وعمرو يوسف وماجد المصري ومحمود عبد المغني وأشرف عبد الباقي ونجوم مسرح مصر وغيرهم من النجوم، والإعلامية منى الشاذلي وعدد من نجوم كرة القدم.