شادي شامل: الناس دي مريضة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض الفنان المصري شادي سامل، لانتقادات حادة خلال الأيام الماضية بسبب طول شعره واتهمه البعض بتقليد النجوم الأجانب ومنهم براد بيت، والنجم التركي جان يا مان .

شادي شامل، نشر صورة مجمعة للنجوم عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”، لنجوم كلهم بالشعر الطويل وعلق عليها قائلا: “الناس المعقدة والمريضة اللي عماله تشير صورتي وانا شعري طويل وعاملين يقلوا في أدبهم ويستخفوا دمهم .. انا اكتر حاجه بكرها في حياتي هي قله الادب”.

وأضاف: “انا لو بواب العمارة اكبر مني في السن بقولوا حضرتك وبحترمه والدي علمني كلمة حضرتك دي مهمه اني اقولها مع الناس عشان يكون في احترام و امي علمتني ان ما سمحش حد يتطاول عليا و أسكت”.

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وتابع “المهم لما تيجي تخش على بروفايل بتاع الناس المريضة دي بتلاقيهم شكلهم غريب واللي بيئه واللي من تحت بير السلم أنا مش بتريق لا سمح الله والله بس الموضوع بقى في سفاله وقله ادب وبدون داعي”.

وأستطرد: “اللي هيقولي اصل احنا في مجتمع شرقي والكلام البطيخ ده هقولو انت من اول أكلك ولبسك وشربك كله مستورد، انا مش باخد العادات والتقاليد الخطأ اللي في البلاد الأجنبية واسوق ليها ساعتها يبقى ليك الحق تقول عاداتنا الشرقيه، بلاش تخش معايا في الحته دي عشان هفحمك بالادب والذوق وبالدليل.. وبعدين انا راجل معظم وقتي عايش بره ممكن أكون غصب عني اتاثرت بطريقه اللبس والاستايل ودي حاجه ما تعبنيش” .

وإختتم كلامه: “ممكن تقول رأيك بكل ادب واحترام.. فعلا ما بقاش في تربيه ولا رقي ولا ثقافه للاسف ما تلاقيش الكلام ده غير في مصر ...يا خسارة بحد يا خسارة ..عيب عيب ده انا ابن بلدكم بزعل والله لما بلاقي تقدير في دول اوربا و قله من اولاد بلدي يتطاولوا كده”.

يذكر أن شادي شامل، قدم دور الفنان الراحل عبدالحليم حافظ في مسلسل ” العندليب” الذي عرض قبل سنوات بسبب قوة الإشارة بينهما.