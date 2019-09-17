تعرف علي حقيقة رفض سارة الطباخ التعاقد مع محمد حماقي

القاهرة - لايف ستايل
كشفت المنتجة سارة الطباخ عن حقيقة رفضها التعاون مع المطرب محمد حماقى بعد ان ترددت ابناء عن تعاقدها معه من خلال شركة الانتاج الخاصة بها و التى تعاقدت مؤخرا مع تامر عاشور.
وقالت سارة الطباخ خلال لقائها فى برنامج "عرب وود" : ليس من المعقول أن ترفض أى شركة انتاج التعاقد مع الفنان محمد حماقى فهو مكسب لاى شركة، نافية بذلك ما تردد من انباء عن رفضها التعاقد معه".
وأوضحت سارة الطباخ: "ولكن السبب وراء عدم اتمام التعاقد يرجع الى المطرب محمد حماقى ذاته.
وأضافت سارة الطباخ: الشركة حاليا تعاقدت مع الفنان تامر عاشور ويمثل اضافة لها، واتمنى ان نحقق سويا نجاحات مختلفة.
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