تعرف علي حقيقة رفض سارة الطباخ التعاقد مع محمد حماقي

كشفت المنتجة سارة الطباخ عن حقيقة رفضها التعاون مع المطرب محمد حماقى بعد ان ترددت ابناء عن تعاقدها معه من خلال شركة الانتاج الخاصة بها و التى تعاقدت مؤخرا مع تامر عاشور.



وقالت سارة الطباخ خلال لقائها فى برنامج "عرب وود" : ليس من المعقول أن ترفض أى شركة انتاج التعاقد مع الفنان محمد حماقى فهو مكسب لاى شركة، نافية بذلك ما تردد من انباء عن رفضها التعاقد معه".

وأوضحت سارة الطباخ: "ولكن السبب وراء عدم اتمام التعاقد يرجع الى المطرب محمد حماقى ذاته.

وأضافت سارة الطباخ: الشركة حاليا تعاقدت مع الفنان تامر عاشور ويمثل اضافة لها، واتمنى ان نحقق سويا نجاحات مختلفة.