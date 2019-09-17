محمد رمضان يؤكد زواجي من حلا شيحة «شائعة» وأقدم عروض غنائية مثل مايكل جاكسون

أكد محمد رمضان، أنه يستعد لحفلين غنائيين أحدها بالقاهرة، والآخر خارج مصر، مؤكدًا على أنه يعمل الآن على عدد من الأغنيات الجديدة.

وأضاف رمضان، في تصريحات خاصة؛ أن انتقاد ظهوره بالملابس الشفافة في حفلة الأخير، به بعض من المبالغة، مشيرا إلى أنه يقدم عروض غنائية مثل الذي كان يقدمها النجم العالمي مايكل جاكسون، وبالنسبة للملابس فهي وسيلة للإبهار فقط، كما أن شيريهان كانت ترتدي ملابس غريبة في الفوازير.

وأكد أنه يحلم بالعالمية، ولكن ليس بشرط أن ينتقل من بلدة إلى أخرى من أجل الوصول للعالمية، كما أن الفن المصري قادر على إبهار العالم ولكن ببذل مجهود زيادة عن المقدم خلال الفترة القادمة.

وعن استعداداته الفنية، أكد رمضان أنه يستعد لبدء تصوير فيلمه الجديد خلال الشهر القادم، مؤكدًا على أنه تعاقد خلال الفترة الماضية على أكثر من عمل.

وعن حقيقة زواجه من الفنانة حلا شيحة، قال رمضان، إنها شائعة وإفتراء، خاصة وأن حلا صديقة عزيزة وصديقة لزوجته