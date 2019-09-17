شعبان عبد الرحيم يؤكد أن محمد علي «خائن»وسارد عليه بأغنية أخرى

شعبان عبد الرحيم: الوسط الفني «مُقصر».. ويجب محاسبته لعدم الرد على «كومبارس المقاولات»

بطريقته البسيطة والمعتادة.. يتفاعل شعبان عبد الرحيم، مع الأحداث السياسية في مصر، ويشارك شعبها في جميع الظروف التي يمر بها الوطن بأغانيه وكلماته الحماسية.

وبعد تطاول محمد علي، على الدولة المصرية وقياداتها.. سارع شعبان عبد الرحيم، بالرد على محاولات «كومبارس المقاولات» المستميتة لنشر الأخبار الكاذبة والتي يهدف من خلالها في محاولات يائسة لتحريض، بأغنية جديدة باسم «محمد علي الكذاب»، والتي حظيت بتفاعل كبير منذ طرحها على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» وعلى مواقع التواصل الاجتماعي.

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وفي تصريحات لـ«بوابة أخبار اليوم»، قال المطرب الشعبي الشهير شعبان عبد الرحيم، إنه مستاء بسبب عدم رد الوسط الفني على الإساءات التي يوجهها محمد علي، للدولة المصرية وجيشها العظيم، وأنه سارع بإصدار أغنيته للرد على «أفعاله الحقيرة».

وأضاف شعبان عبد الرحيم، أنه أصدر الأغنية قبل المؤتمر الوطني الثامن للشباب، الذي أقيم السبت الماضي، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، متعجبا من موقف نقابة الموسيقيين، المتقاعس عن إصدار الأغاني الوطنية الداعمة للدولة.

وأكد شعبان عبد الرحيم - خلال حديثه- أنه مستعد للرد بأغنية جديدة على «كومبارس المقاولات» محمد علي، في حالة استمراره في الإساءة للدولة المصرية وجيشها العظيم، مشيرا إلى أنه سيواصل محاربة «الأفكار الفاسدة» التي يبثها أعداء الوطن ويستهدفون بها عقول الشباب المصري بالفن.