فيديو جديد يُفجر شائعات طلاق ايشواريا راي من زوجها أبهيشيك باتشان

بعد النجاح في مواجهة سيل من شائعات الحمل الثاني لإيشواريا راي، يبدو أن الفنان أبهيشيك باتشان لديه مشكلة أخرى للرد عليها مؤخرًا، حيث ينتهي حال بالثنائي دائما إلى إجبارهما على تبرير حبهما لبعضهما البعض على وسائل الإعلام مع استمرار ظهور شائعات الانفصال.

حتى بعد كل تلك الصور ومقاطع الفيديو التي نراها على حساب ملكة جمال عالم السابقة ونجمة بوليوود، وحساب زوجها الأبن الأكبر للنجم أميتاب باتشان على منصتي Instagram و Twitter، لا ينقطع نشر تعليقات حول الخلافات بينهما واتجاهها للانفصال، والفيديو الأخير خير دليل على ذلك التصيد.



في مقطع الفيديو الذي أثار بلبلة كبيرة، وجعل متصيدي الشبكة العنكبوتية، ينثرون الشائعات حول الانفصال، يظهر باتشان وهو في حالة من الغضب الظاهر، بينما يسير بجوار زوجته وابنته في المطار، بل ويتجاوزهما وسط الجماهير، دون ابداء الاهتمام المتبع في مثل هذه المواقف.

يُذكر أن شائعات زواج ابهيشيك باتشان وايشواريا راي المضطرب تتصدر عناوين الصحف منذ عامين، وهو الأمر الذي اضطر معه الممثل الى اللجوء الى إلى وسائل التواصل الاجتماعي، حيث لا يحتاج المشاهير إلى مؤتمرات صحفية لدحض هذه التقارير المزيفة، وليكتب في تغريدة على "تويتر": "حسنًا .. أعتقد أنني مطلق، شكرًا لإخباري! هل ستخبرني عندما أتزوج أيضًا؟".

في مقابلة مع فيلمفير ، تحدث أبهيشيك المتزوج من مدة اثني عشر عامًا ، ولديه ابنة في السابعة، عن مثل هذه الأخبار، قائلاً: "لن أسمح لطرف ثالث بأن يُملي على كيف ينبغي لنا أن نعيش حياتنا، أعرف كم أحبها وأعرف كم تحبني، فأنا شخصية عامة، ولا يمكنني أن أجعل وسائل الإعلام تتحكم بكل شيء، لن يتم تشكيل حياتي بما تقوله وسائل الإعلام ".



شوهدت آيشواريا آخر مرة في فيلم "فاني خان" مع أنيل كابور و راجكومار راو، وستظهر بعد ذلك في فيلم Ponniyin Selvan ، وهو فيلم مبني على رواية تاميلية كلاسيكية تحمل نفس الاسم.