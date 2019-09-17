"حراك مع ملاك" يناقش قضايا المجتمع السعودي









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: في إطار اجتماعي تفاعلي، ينطلق البرنامج الجديد "حراك مع ملاك" الذي تقدّمه الدكتورة ملاك الحسيني على MBC1. وهو يناقش قضايا المجتمع السعودي، مشاكله وآفاته، ويُضيء أيضاً على اهتمامات الشارع السعودي وهواجسه الآنية مع جمهور شبابي يتفاعل مع المواضيع المطروحة داخل الاستديو.

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وتستقبل ملاك في كل حلقة مجموعة من الحالات والنماذج من المجتمع السعودي، تطرح قصصها وتجاربها الشخصية على بساط البحث، ويشارك الشباب في الحوار من خلال إبداء آراءهم بحرية والتعبير بشكلٍ جريء عما يجول في خاطرهم لا تنقصه العفوية.

في السياق نفسه، يُسلط البرنامج الجديد الضوء على القضايا الإنسانية الوجدانية، ويرصد القصص المؤثرة والتجارب الملهمة للشباب السعودي على وجه التحديد.

الجدير بالذكر أن الدكتورة ملاك الحسيني هي سيدة سعودية ملهمة، تحصد متابعة واسعة النطاق على شبكات التواصل الاجتماعي. ويُعرَض برنامجها على MBC1، اعتباراً من 15سبتمبر 2019 كل أحد في تمام الساعة 05:00 بعد الظهر بتوقيت غرينتش، 08:00 مساءً بتوقيت السعودية.