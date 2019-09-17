شكرا لقرائتكم خبر عن هيثم شاكر يكشف سر إخفاء خبر مرضه عن والدته حتى وفاتها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف المطرب "هيثم شاكر" خلال حواره مع الفنانة إسعاد يونس في برنامجها "صاحبة السعادة" عن سر إخفائه مرضه عن والدته، فعلى الرغم من علمه بـ مرضه الخبيث "ورم في القولون" منذ حوالى 8 أو 9 سنوات، ألا أنه لم يخبر والدته بـمرضه، حيث أنها كانت أهم شخص في حياته، وتربطه بها علاقة قوية، وبالتالى خاف عليها من صدمة الخبر.
وأكد "شاكر" أنه حتى وفاة والدته لم تعرف بـمرضه، وأضاف أنه كان يريد الشفاء من المرض من أجلها ليعتنى بها .
وكانت قد توفيت والدة هيثم شاكر في 26 نوفمبر من عام 2013 بعد تعرضها لأزمة صحية.
يذكر أن السبب وراء عدم وجود النسخة الأصلية من ألبومه الجديد "معرفة قديمة" فى الأسواق رغم طرح الألبوم منذ 5 أسابيع على المتاجرالإلكترونية، وتحقيقه نجاحات كبيرة وتصدره موقع iTunes لأكثرمن مرة، الشركة المنتجة للألبوم.
ويضم ألبوم معرفة قديمة 14 أغنية وهم "ماتوصنيش"، "ياما ياما"، "راحتي وياك"، "لحقتيني"، "مش مهم أنا"، "يا حبيبة"، "كنت مداويني"، "راحو"، "احنا افتراقنا"، "مفيش بُعد بينسّي"، "ماتغيبوش"، "بابي مفتوح"، "تيجي منك"، "معرفة قديمة".
ومن بين المؤلفين الذين تعاون معهم هيثم شاكر :أيمن بهجت قمر، أمير طعيمة، بهاء الدين محمد، نادر عبد الله، محمد رفاعي، محمد القاياني رمضان محمد وسلامة علي، ليخرج بـ 14 أغنية مختلفة من ألحان عمرو مصطفى، وليد سعد، محمد يحيى، شادي حسن، تامر علي وأحمد صلاح حسني.
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