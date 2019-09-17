شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. مد مسرحية "المتفائل" اسبوعين على المسرح القومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نظرا للنجاح التى حققتها مسرحية "المتفائل" التي يشارك فى بطولتها الفنان سامح حسين قرر الفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفني للمسرح مد العرض أسبوعين نظرا للإقبال الجماهيري الشديد، ليبدأ العرض، موسمه الثالث، اليوم الثلاثاء

يذكر أن عرض "المتفائل" يرفع لافتة "كامل العدد" منذ افتتاحه يوليو الماضي، وحضره عدد كبير من الفنانين والشخصيات العامة الذين أشادوا بالعرض المسرحي ونجاح كافة عناصره المسرحية.

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مسرحية "المتفائل" مأخوذة من رواية "كانديد" للكاتب الفرنسى فولتير، وإخراج إسلام إمام، وهى بطولة الفنان سامح حسين، ويشارك فى بطولتها أيضا سامى مغاورى، وسهرالصايغ، وأشرف عبد الغفور، ومجموعة من شباب المسرح القومى، موسيقى هشام جبر، ديكور حازم شبل، ملابس نعيمة عجمى، واستعراضات ضياء شفيق، وأغانى طارق على.

يذكر أن "كانديد" هى رواية فلسفية خيالية من أشهر روايات الأديب الفرنسى فولتير كتبها عام 1759، وتدورأحداثها حول شاب برىء عاش وترعرع فى منزل خاله الذى أسند تعليمه إلى أحد المعلمين الذى قام بترسيخ فكر التفاؤل وحسن النية داخله، مما عزله عن العالم الخارجى وجعله يتوسم الخير فى الجميع ويثق بهم وينظر للحياة بنظرة مشرقة للغاية.

وتعد تلك الرواية من أشهر روايات الفيلسوف الفرنسى فولتير، وتعكس نظرته، حيث تتبنى الرواية فكرة عدم التفاؤل بشكل مفرط، والتى كانت نتيجة لسنوات الحرب التى عاشها فولتير، وزلزال لشبونة الذى حدث فى 1755 .