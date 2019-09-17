شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فهمى من شهر العسل يدعم لاعب الأهلى مؤمن زكريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم أحمد فهمى على دعم لاعب كرة القدم بالنادى الأهلى مؤمن زكريا قبل بدء رحلة علاجه من إصابته على مستوى الجهاز العصبى، حيث نشر فهمى صورة لمؤمن وعلق عليها "أدعم مؤمن زكريا.. ربنا يشفيه".

ويتواجد أحمد فهمى فى جزر المالديف بصحبة زوجته هنا الزاهد لقضاء شهر العسل بعد احتفالهما بزفافهما يوم الأربعاء الماضى، على أن يتجه بعد ذلك لاستكمال شهر العسل فى جزيرة بالى بأندونيسا وبعد ذلك ينتقل إلى سنغافورة لقضاء بعض الوقت مع زوجته هناك.



احمد فهمى يدعم مؤمن زكريا

ويستعد فهمى بعد عودته إلى القاهرة لاستئناف تصوير مشاهد فيلمه الجديد "العارف" مع أحمد عز، حيث انتهى من نصف دوره فى العمل قبل توقفه خلال الفترة الماضية، ويشارك فى بطولة الفيلم محمود حميدة، مصطفى خاطر، كارمن بصيبص، ركين سعد وتأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء وإنتاج شركة سينرجى فيلمز ومرشح للعرض فى موسم اجازة منتصف العام الدراسى.

أما بالنسبة للدراما فيحسم أمره بعد عودته أيضاً بتقديم مسلسل جديد للعرض فى شهر رمضان المقبل، وذلك بعد ظهوره العام الماضى بمسلسل "الواد سيد الشحات" بمشاركة هنا الزاهد ومحمد عبد الرحمن "توتا" ومحمد محمود وسامى مغاورى وعدد من الفنانين الذين ظهروا كضيوف شرف، وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز وكريم يوسف وإبراهيم خطاب، ويخرجه، ومن إنتاج شركة سينرجى.

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