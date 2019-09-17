شكرا لقرائتكم خبر عن خدمة "نتفليكس" تحصل على حقوق عرض مسلسل "ساينفيلد" الأمريكى من 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت خدمة «نتفليكس»، أنها حصلت على حقوق عرض مسلسل «ساينفيلد» الأمريكي اعتباراً من 2021، في إطار الجهود التي تبذلها منصات البث التدفقي لتعزيز مضمونها في ظل المنافسة المحتدمة في القطاع.

وتحاول «نتفليكس» تعزيز مضامينها من المسلسلات الجماهيرية، خصوصاً في ظل خسارتها حق عرض «فريندز» اعتباراً من نهاية العام الحالي، وكذلك الأمر مع «ذي أوفيس» الذي ستتوقف عن عرضه اعتباراً من 2021، وهما المسلسلان الأكثر مشاهدة على منصتها.

وحقوق البث الرقمي لمسلسل «ساينفيلد» مملوكة حالياً لمنصة «هولو» التابعة لمجموعة «ديزني»، منذ 2015.

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ولم يتم الإعلان عن قيمة الصفقة، وقد دفعت «أن بي سي يونيفرسال» 500 مليون دولار على خمس سنوات لحيازة حقوق «ذي أوفيس» فيما دفعت «وورنر ميديا» 425 مليوناً في مقابل حق عرض «فريندز» لخمس سنوات أيضاً.

وباتت المسلسلات القديمة ورقة أساسية في المنافسة في هذا القطاع، على مشارف إطلاق «أبل» و«ديزني» منصتيهما للفيديو بالبث التدفقي في نوفمبر قبل أن تنضم إلى هذه السوق «وورنر ميديا» و«أن بي سي يونيفرسال» في 2020.

أما «سوني» التي تملك فعلياً «حقوقساينفيلد» وتبيع حق استخدام هذا العمل للشركات الأخرى، فلم تنجح في الدفع قدماً بمنصتها الخاصة «بلاي ستايشن فيو» ولم تكن لديها مصلحة في استرجاع الحق الحصري لعرض المسلسل.

وإضافة إلى «فريندز» و«ذي أوفيس»، ستفقد «نتفليكس» حق عرض أفلام «ستار وورز» وإنتاجات «بيكسار» و«مارفل» التي كانت تبث جزءاً منها وهي مملوكة لمجموعة «ديزني».