شكرا لقرائتكم خبر عن "لو ليك في الكوميدي"..بالفيديو التريللر الرسمي لمسلسل Living With Yourself والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق القائمون علي المسلسل الكوميدي " Living With Yourself " التريللر الرسمي للعمل الذي يبدأ عرضه في شهر أكتوبر المقبل، جاء التريللر في دقيقتين و22 ثانية جمعت عدد من اللقطات الكوميدية الخاصة بالعمل .

استطاع تريللر مسلسل " Living With Yourself " أن يحقق نسبة مشاهدة تخطت الـ 650 ألف علي " يوتيوب"، وذلك خلال الساعات الأولي من إطلاقه .

تدورأحداث مسلسل " Living With Yourself " في سياق كوميدي حول رجل يخضع لعلاج تجريبي لتحسين حياته ولكي يحل محله نسخة جديدة ومحسنة من نفسه، وضمن الاحداث يجب أن يقاتل هذا الرجل من أجل زوجته ومهنته وهويته ويضم الكثير من المفاجآت غير المتوقعة .

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يشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من النجوم العالميين من أبرزهم بول رود و ايزلينج بيا وروب يانج وجوزيف باسيت وإيميلي يانج، و غيرهم، والموسم الاول من مسلسل " Living With Yourself " يتكون من 8 حلقات تضم الكثير من الاحداث الجذابة التي ستثير إعجاب المشاهدين .











