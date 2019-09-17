شكرا لقرائتكم خبر عن محمد هنيدي ينشر فيديو من كواليس فيلم الرسوم المتحركة "الفارس والأميرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر النجم محمد هنيدي، فيديو من كواليس فيلم الرسوم المتحركة الجديد "الفارس والأميرة"، الذى يعرض لأول مرة فى مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة. وعلق هنيدي علي الفيديو، عبر حسابه بموقع "أنستجرام"، قائلا : "كواليس فيلم #الفارس_والأميرة .. استنوا الفيلم قريب جدا و تابعوا حساب الفيلم الرسمي عشان تعرفوا تشوفوه ازاي". Advertisements و"الفارس والأميرة" هو أول فيلم تحريك مصرى طويل وهو من كتابة وإخراج بشير الديك، وهو الفيلم ‬المستوحى‭ ‬من‭ ‬قصة‭ ‬فارس‭ ‬عربى‭ ‬عاش‭ ‬فى‭ ‬القرن‭ ‬السابع‭ ‬الميلادى، وتتناول أحداثه ‬مغامرة‭ ‬الشاب ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬القاسم،‭ ‬الذى‭ ‬أيقن‭ ‬وهو‭ ‬فى‭ ‬سن‭ ‬الخامسة‭ ‬عشر،‭ ‬أنه ‭ ‬لا‭ ‬وجود‭ ‬للمستحيل،‭ ‬وأخذ‭ ‬عهدًا‭ ‬على‭ ‬نفسه‭ ‬بإنقاذ‭ ‬النساء‭ ‬والأطفال،‭ ‬المُختطَفين‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬قراصنة‭ ‬المحيط‭ ‬الهندى وعند‭ ‬بلوغه‭ ‬سن‭ ‬السابعة‭ ‬عشر، و‬يقرر‭ ‬ابن‭ ‬القاسم‭ ‬ترك‭ ‬مدينته‭ ‬البصرة ‬فى‭ ‬العراق،‭ ‬مع‭ ‬صديق‭ ‬عمره‭ ‬زيد،‭ ‬ومُعلمه‭ ‬أبو‭ ‬الأسود،‭ ‬والمضى‭ ‬فى‭ ‬مغامرة‭ ‬مثيرة‭ ‬لتحرير‭ ‬السِند‭ ‬من‭ ‬حكم‭ ‬الملك‭ ‬الظالم‭ ‬‮«‬داهر».‭ ‬الذى‭ ‬كان‭ ‬يتقاسم‭ ‬الغنائم‭ ‬مع‭ ‬القراصنة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد هنيدي ينشر فيديو من كواليس فيلم الرسوم المتحركة "الفارس والأميرة" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.