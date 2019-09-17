شكرا لقرائتكم خبر عن أحوال المسرح العربي وبروتوكول تعاون بين التجريبي والهيئة العربية للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يقام اليوم ضمن فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي والمعاصر ندوة عن أحوال المسرح العربي بالإضافة لتوقيع بروتوكول تعاون بين مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي والهيئة العربية للمسرح .

يوقع البروتوكول الدكتور سامح مهران رئيس مهرجان القاهرة للمسرح المعاصر والتجريبي والكاتب إسماعيل عبد الله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح بحضور كوكبة من نجوم المسرح في مصر والوطن العربي ومحور المناقشة في الندوة الورقة المقدمة من المخرج والإعلامي (علي شبو) من الأردن حول غياب الهوية في المسرح العربي ويدير المائدة الدكتور سامح مهران وذلك في الواحدة من ظهر اليوم الثلاثاء بالمجلس الأعلى للثقافة .

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وأوضح الدكتور سامح مهران لليوم السابع أن البروتوكول يدشن مشروع خزانة الذاكرة الذى تتبناه الهيئة والتى توثق من خلاله المهرجانات الهامة و تاريخ النشاط المسرحى بالوطن العربي.

وقال أيضا : سامح مهران رئيس المهرجان أن البروتوكول هو مكمل لاتفاقية التعاون بين الهيئة والمهرجان الموقعة منذ ثلاث سنوات، والتي اسفرت عن عدة ورش تدريبية في عدة مجالات مسرحية تمت خلال الدورة الحالية والماضية من عمر المهرجان تحملت فيها الهيئة تذاكر سفر وأجور المدربين وسوف تعلن تفاصيل الاتفاقية الجديدة خلال وقائع جلسة التوقيع بحضورالمخرج عصام السيد المنسق العام للمهرجان والفنان غنام غنام مسئول الاعلام بالهيئة العربية للمسرح .