أحمد الشامي يهنئ نادر حمدي بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

حرص الفنان أحمد الشامي على تهنئة صديقه المطرب نادر حمدي بعيد ميلاده وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".

ونشر الشامي صورا له مع نادر حمدي وكتب: "عيد ميلاد سعيد عليك يا أخي، كل سنة وأنت طيب وبصحة وسلامة، وإن شاء الله تعمل كل اللي نفسك فيه".

شارك أحمد الشامي مؤخرًا في فيلم اللعبة الأمريكاني، بطولة أحمد فهمي وناهد السباعي، وتأليف مدحت السباعي، وإخراج مصطفى أبوسيف.