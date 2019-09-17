نادية خيري تكشف عن صورة لها من بطولة العالم لألعاب القوى 2003

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نشرت الفنانة نادية خيري صور لها من عام 2003، أثناء مشاركتها في بطولة العالم لألعاب القوى- باريس2003، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام".
وعلقت على الصورة قائلة: "تمثيل مصر أثناء بطولة العالم لألعاب القوى- باريس2003 ضمن فعاليات وزارة الخارجية الفرنسية للتبادل الثقافي و الفرنكوفونية".
وتابعت: "كان أول مرة أسافر لوحدي و أقابل ناس في سني من أكتر من 50 دولة.. كتير أصبحوا أصدقاء ومنهم اللي زار مصر بعدها... تجربة من أحلى الحاجات اللي حصلت مش هنساها".
كان آخر أعمال الفنانة نادية خيري مشاركتها في مسلسل "للحب فرصة أخيرة" إلى جانب الفنانة داليا البحيري، وأمل رزق، ومن إخراج منال الصيفي.
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