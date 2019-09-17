هبة مجدي تكشف عن جلسة تصوير من بيروت

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: شاركت الفنانة هبة مجدي جمهورها بمجموعة صور من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". وظهرت هبة مجدي خلال الصور بإطلالة أنيقة، خلال تواجدها في مدينة بيروت اللبنانية، ونالت الصور إعجاب الجمهور. وتشارك هبة مجدي في بطولة مسرحية "الملك لير"، أمام الفنان الكبير يحيى الفخراني، ويشارك في البطولة رانيا فريد شوقي، ريهام عبدالغفور، نضال الشافعي

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