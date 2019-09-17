محمد التاجي: عبدالوارث عسر خلّص صفاء أبو السعود من "لدغة" حرف السين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
قال الفنان محمد التاجي، إن جده النجم الكبير عبدالوارث عسر، كان يدرس فن الإلقاء للممثلين الجدد، كما درس مادة الإلقاء في كلية الإعلام ومعاهد التمثيل، وكان أيضا ضليعا في اللغة الإنجليزية، وألف كتابًا بعنوان "فن الإلقاء".
وأكد "التاجي" في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الفنان عبدالوارث عسر، علّم فن الإلقاء للفنانة صفاء أبوالسعود، وكانت تعاني وقتها من "لدغة" في حرف السين، وظل يدربها على طريقة نطق الحرف الصحيحة، فأصبحت تنطقه جيدًا ولكن ليس بشكل سليم تماما.
وأضاف أن جده قال لها: "مش هنصلح الحرف أكتر من كده، عشان يبقى ليكي شخصية وشكل مختلف وإنتِ بتنطقي الكلام".
الفنان عبدالوارث عسر ولد في 16 سبتمبر 1894، وترك عددا من الأعمال المهمة أبرزها "صراع في الوادي"، "شباب امرأة"، "أستاذة فاطمة"، وغيرها.
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