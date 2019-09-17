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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
أعلنت الفنانة حلا شيحة عن مشاركتها بمهرجان الجونة في دورته الثالثة التي ستقام من 19 إلى 27 سبتمبر 2019، وذلك عبر صفحتها الشخصية بـ"إنستجرام".
ونشرت حلا صورة جديدة لها، وكتبت: "صباح الخير. إحنا ٧ الصبح. الولاد راحوا المدرسة وعندي النهارده يوم طويل وبكرة رايحة الجونة علشان المهرجان.. أتمنى السنة دي يكون المهرجان أحلى وأحلى وبالتوفيق لجميع القائمين عليه".
حلا شيحة شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "زلزال" بطولة محمد رمضان، وماجد المصري، وهنادي مهنا، ومن إخراج إبراهيم فخر.
كانت هذه تفاصيل خبر حلا شيحة عن مشاركتها في "الجونة": "أتمنى السنة دي يكون أحلى" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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