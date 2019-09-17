بعد هاشتاج "اشتقنالك".. تعرف على موعد حفل شيرين عبد الوهاب في السعودية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

تستعد المطربة شيرين عبد الوهاب لإحيائها حفلًا غنائيًا كبيرًا بالمملكة العربية السعودية، 23 سبتمبر الجاري، ضمن سلسلة حفلات اليوم الوطني للسعودية الـ89.

وأعلنت شركة روتانا للإنتاج الفني عن حفل غنائي، عبر الصفحة الرسمية للشركة بموقع "تويتر"، ويشارك في الحفل الفنان السعودي رابح صقر، والفنانة السعودية وعد.

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وتعود شيرين عبدالوهاب إلى نشاطها الغنائي بهذا الحفل، بعد غيابها لفترة طويلة عن الساحة الغنائية، وإطلاق جمهورها هاشتاج اشتقنالك شيرين.

وكان ألبوم "نساي"، آخر ألبومات الفنانة شيرين، الذي طرحته أواخر العام الماضي، وضم 12 أغنية أبرزها "لواني"، "حبه جنة"، "كدابين"، "أبو الرجالة"، وغيرها.