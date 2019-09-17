مي سليم برفقة ابنتها في أحدث جلسة تصوير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365: شاركت الفنانة مي سليم جمهورها بصور لها من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام". وظهرت مي سليم خلال الصور بإطلالة أنيقة ومميزة، برفقة ابنتها "لي لي"، ونالت الصور إعجاب الجمهور. وعلقت دنيا سمير غانم على الصور قائلة:" ما شاء الله ربنا يحميها". يُذكر أن آخر أعمال الفنانة مي سليم كان مشاركتها في فيلم "محمد حسين" ويشاركها البطولة الفنان محمد سعد وتأليف شريف عدلي وإخراج محمد علي.

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