تراند اليوم : . ما الذي أغضب ممثلاً شهيرًا وجعله يقطع شهر العسل؟.. تعرف على السبب...

تعرض الممثل المصري كريم فهمي لموجة من السخرية والانتقادات بعد إخفائه وجه ابنتيه من خلال صورة جمعته بشقيقه الممثل أحمد فهمي وزوجته هنا الزاهد، خلال حفل زفافهما.

وكان "كريم" أخفى وجه ابنتيه خلال التقاطه لصورة تذكارية مع شقيقه في يوم زفافه، وعلق عليها قائلاً: "اهم ناس ❤️ مش ناقص غير چميله و ابويا و امي"، ليفاجئ بإحدى المتابعات تسخر من ابنتيه وتصف شعرهما بـ"سلك المواعين".

وأغضب التعليق، كريم، والذي حاول أن يبدو متماسكًا إزاء تعليقها، قائلاً لها: "هتغلطي في بناتي هتسمعي كلام عمره ما طلع مني وأنا هحترم أن ليكي اب هيزعل ".

لكن شقيقه أحمد فهمي دخل على الخط والرد بعنف، قائلاً: "انا مش لاقى (...) اللي شاتمة كاميليا وناعومي، ما هو لما واحدة يوصل بيها النفسنة على اطفال يبقى اكيد ريحتها أوسخ من رجلي الساعة ٣ الضهر وانا لابس جزمة من غير شراب وفاقدة الأمل إنها تتجوز".

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وعلى الرغم من قسوة رد فعله، إلا أن تعليق "أحمد" حظي بإشادة من المتابعين.

وعلق أحدهم قائلاً: " اقسم بالله انا بحس ان الناس اللي بتحب تتطفل في حياه الناس دي مريضه بمريض تاني غير التطفل اللي هو التهزيق هو حد بيحب يجيب لنفسه التهزيق يعني بيتبسط والناس بتشتمه او بتهزقه انتوا مالكم يحطوا قلوب يحطوا اللي يحطوه ما اتفرجوا وانتوا ساكتين يا سيدي هما وحشين ومش بينزلوا صور عيالهم خليك انت حلو بقى وأمور ومش وحش زيهم وخليك في حالك".

فيما نشر "كريم"، صورة ثانية لابنتيه، من دون أن يظهر وجههما، وعلق عليها قائلاً: "أحلي و اغلي حاجه في حياتي ملحوظه : السوشيال ميديا بقت مستنقع و اكتشفت ان فيه ناس كتير اوي محتاجه تربيه للاسف و ده اللي شفتوا من بعض الكومنتات في الصوره اللي فاتت".