تراند اليوم : بعد استئصال ثديها.. ممثلة خليجية تستغيث بحكومة بلادها...

تضامن فنانون وإعلاميون مع الممثلة البحرينية المعتزلة فرح علي بعد الخطأ الطبي الذي تعرضت له، جراء عملية استئصال الثدي لإصابتها بسرطان الثدي، في إحدى المستشفيات بالبحرين على يد طبيب غير مؤهل.

واتجهت "فرح" عقب بالتشويه الذي حصل لها جراء العملية، الى لندن للوقوف على حالتها الصحية لتتفاجأ بعد فتح الجرح وتنظيفه من قبل الأطباء بوجود جرثومة أصابتها من ذلك الخطأ والاهمال الطبي الذي حدث لها أثناء العملية.

وبعد أن اجرت 17 عملية على مدى 5 سنوات، لاتزال الممثلة المعتزلة تنتظر فتح التحقيق مع ذلك الطبيب الذي سبب لها التشويه والجرثومة بعد أن نشرت رسالة استغاثة بالمسئولين في الدولة الخليجية، في مقطع فيديو عبر حسابها على تطبيق "الإنستجرام" للحصول على حقها من الطبيب الذي أجرى لها العملية.

وبعد تداول مقطع "فرح" على مواقع التواصل للوقوف معها من خلال حملة اطلقها الفنان الانسان خالد البريكي بعنوان "كلنا فرح" والتي شارك بها عدد كبير من الفنانين والاعلاميين حتى تصل الرسالة للمسؤولين عن الصحة في مملكة البحرين وحتى لا يضيع حق زميلتهم فرح في مقاضاة ذلك الطبيب غير المؤهل حسب كلامها.