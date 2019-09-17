لجان تحكيم مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة .. للنساء

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 01:41 مساءً - أعلنت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة عن تشكيل لجنة المشاهدة الخاصة باختيار الافلام المشاركة في الدورة الرابعة التي ستعقد في شهر فبراير المقبل، وتضم في عضويتها السيناريست والناقدة ماجدة خير الله والمخرجة هبة يسري والناقدة علياء طلعت وينضم لهم ناقد وحيد وهو رامي عبد الرازق.

وقال الناقد أندرو محسن المدير الفني لمهرجان أسوان الدولي إنه حرص في الدورة الرابعة المقرر إقامتها خلال فبراير المقبل، على أن تكون النسبة الأكبر في لجنة مشاهدة المهرجان من النساء والكفاءات السينمائية من الشباب وأصحاب الخبرات، خاصة وأن المهرجان موجه بالأساس للعمل على تعزيز دور المرأة في المجتمع وجعلها عنصر فاعل به وأكد أن لجنة مشاهدة المهرجان بدأت عملها بالفعل لاختيار أفلام دورتها الرابعة.

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