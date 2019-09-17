عزة زعرور تطلق «بيلا تشاو» .. كليب شبابي مستوحى من La Casa de Papel

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 01:41 مساءً - أطلقت الفنانة والإعلامية الفلسطينية عزة زعرور فيديو كليب أغنيتها الجديدة «بيلا تشاو»، على قناتها الرسمية بموقع "يوتيوب"، وهي الأغنية الشهيرة للمسلسل الإسباني المعروف La Casa de Papel، حيث استوحت فكرة الكليب من المسلسل ذاته، مضفيةً أجواءًا من التشويق والإثارة على أحداثه.



وحصد كليب «بيلا تشاو» أكثر من مليون مشاهدة عقب أيام قليلة من طرحه على "يوتيوب"، وقد قامت عزة بعزف العود في الكليب إلى جانب قيامها بالغناء.



وتعد الأغنية الأصلية «Bella ciao» من أشهر الأغاني الإيطالية، وقد أعيد إستخدامها في مسلسل La Casa de papel والذي أنتجته شركة Netflix وحقق انتشاراً واسعاً في جميع أنحاء العالم.



يذكر أن عزة زعرور اشتهرت في الوطن العربي كونها مقدمة برامج الأطفال على قناة mbc3، حيث قدمت عدة برامج كان أبرزها بنات و بس، وفكرها صح، وخطوات ناعمة.





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