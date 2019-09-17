بالفيديو.. ما الفرق بين أغنية أكرم حسني وأغنية أحمد فهمي الأصلية؟

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 01:41 مساءً -

نشر الفنان أحمد فهمي على حسابه الشخصي بـ "فيسبوك" فيديو يجمعه بالفنان أكرم حسني وهو يقوم بالغناء له "بلاي باك" أغنية "السأسأينا" خلال حفل زفافه على الفنانة هنا الزاهد.

كلمات الأغنية كانت عبارة عن بعض النصائح التي يعطيها أكرم حسني لأحمد فهمي بطريقة طريفة، ورحلته لتحضير الزواج من الفنانة هنا الزاهد وطلب منه في نهايتها المحافظة عليها.

الأغنية نالت إعجاب الموجودين داخل القاعة وتفاعل معها الحضور وتراقص على أنغامها كل من الفنان أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد، اللذان عبر عن سعادتهما بتلك الأغنية خلال حفل الزفاف.

أما الأغنية الأصلية فكانت لأحمد فهمي في مسلسل "ريح المدام" الذي كان يشارك في بطولته الفنان أكرم حسني، لكن بكلمات مختلفة تماماً.

يذكر أن من قام بغناء الأغنيتين هو المطرب عماد كمال الذي اشتهر بمشاركة الفنان أكرم حسني في جميع أعماله حيث يشارك بغناء جميع أغاني برنامج "أسعد الله مساءكم" كما شارك بغناء جميع أغاني مسلسل "ريح المدام" بطولة أكرم حسني وأحمد فهمي ومي عمر.

مسلسل "الوصية" بطولة أكرم حسني، أحمد أمين، ريم مصطفى، أميرة الشريف، خالد كمال، كريم كوجاك، سارة سلامة، إسلام إبراهيم، منى ممدوح، وعدد من ضيوف الشرف، من تأليف أيمن وتار ومصطفى حلمي، إخراج خالد الحلفاوي.

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كان أحمد فهمي وهنا الزاهد احتفلا بزفافهما يوم الأربعاء الماضي في حفل ضخم، ضم نجوم الوسط الفني المصري، وأحياه الفنان محمد حماقي والفنان الشعبي محمود الليثي.

تفاعل الجمهور بقوة مع صور زفاف هنا الزاهد وأحمد فهمي، خاصة وأن العروس خطفت القلوب بـ 3 فساتين أطلت بها في الحفل، حيث ارتدت في البداية فستاناً قصيراً مزيناً بالريش خضعت به لجلسة تصوير، ثم ظهرت بفستان زفاف مطرز بالكامل من تصميم سامو هجرس، لتبدل فستانها بآخر أبيض ناعماً التصميم حتى يسهل عليها الحركة.

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