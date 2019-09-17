سامح مهران: اعتمادنا على الثوابت في المسرح العربي يناقد صنع مهرجان للمسرح التجريبي

تحدث الدكتور سامح مهران رئيس مهرجان القاهرة للمسرح المعاصر والتجريبي، الحديث ﺧﻼﻝ ندوة بعنوان "غياب الهوية في المسرح العربي"، المقامة ضمن فعاليات ﻣﻬﺮﺟﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻤﺴﺮﺡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻭﺍﻟﺘﺠريبي، معقبًا علي حديث المخرج علي شبو، فقال:"التفاوتات الطبقية لها تأثير كبير جدًّا علي الهوية في المجتمعات العربية، والهوية بالمعني الاستاتيكي لا يعتمد علي ما يسمي بالثوابت، لأننا وإن اعتمدنا علي الثوابت فلما نصنع مهرجان تجريبي،

نبحث فيه عن الجديد".

وتابع:"عندما نتحدث عن الهوية العربية لابد أن نفرق بين ما يسمي بالثقافة الرسمية والأخري الشعبية، فالشعبية عندنا مثل المحبظاتية تشبه بشكل كبير كوميديا ديلارت عند الغرب، وبالحديث عن الثقافة الشعبية بالسعودية، فإنه كان هناك قديمًا مهرجان التيس تم إلغاؤه فيما بعد، وهو شبيه جدًّا بالمهرجانات والكرنافالات الغربية، ولذا فاإن

الثقافة الشعبية هامَّة جدًّا ولابد من العمل عليها لتظهر من جديد، لا علي اندثارها".

واستطرد مهران "لا نستطيع الإقرار بأن كل ما أتي من الغرب والعولمة لم يفيد الهوية العربية، لكننا في مرحلة فلترة العقل العربي، لأن ذلك هو المطلوب الآن".

وفي النهاية تحدث الدكتور سامح مهران بشأن محاولة إيجاد شكل مسرحي عربي، فقال: "لابد أن نعترف بأن الأشكال هي مضامين تكونت وأصبحت شكلًا، وعندما نلجأ إلي الأشكال التراثية فإن لها قوة كبيرة، عندما نتجاهلها، يصبح لدينا نص مرتبك يحتوي علي خطاب مزدوج".