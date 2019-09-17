محمود شافعى يشارك فى اللجنة العلمية المشكلة لتشعيب طلاب إعلام الأزهر

شارك محمود شافعى، خبير ومستشار العلاقات العامة، فى اللجنة العلمية المشكلة بكلية الإعلام بجامعة الأزهر، والمنوط بها عقد اختبارات التشعيب واختيار الطلاب المرشحين بقسم العلاقات العامة برئاسة دكتور رمضان إبراهيم، والتى انعقدت أمس وأول أمسوبحضور نخبة من أساتذة العلاقات العامة.
وقد شهد قسم العلاقات العامة اقبال كثيف من الطلاب، وقد تجاوز عدد الراغبين بالالتحاق بالقسم أكثر من ٢٠٠ طالب على مداريومين من للمقابلات الشخصية.
وأرجع محمود شافعى أن سبب الإقبال الشديد من الطلاب على قسم العلاقات العامة، الطفرة التى حدثت بالقسم خلال الفترة الماضية من خلال العمل على تطوير الجوانب المهنية للطلاب، وكذلك ورش العمل المنعقدة بشكل مستمر والاستعانة بالخبراء والمهنيين بالمجال لتدريب وتأهيل الطلاب لسوق العمل.
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