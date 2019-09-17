المخرج علي شبو : ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺮﺡ ﻫﺎﻣﺎ ﻭﺍﺑﺪﺍﻋﻴﺎ ﺑﺎﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

ﻗﺎﻝ ﺍﻟمخرج الأردني علي شبو، ﺧﻼﻝ ندوة بعنوان "غياب الهوية في المسرح العربي"، يديرها الدكتور سامح مهران ضمن فعاليات ﻣﻬﺮﺟﺎﻥ ﺍﻟﻘﺎﻫﺮﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﻲ ﻟﻠﻤﺴﺮﺡ ﺍﻟﻤﻌﺎﺻﺮ ﻭﺍﻟﺘﺠريبي، أن ﺍﻟﺘﺠﺮﻳﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺴﺮﺡ ﺳﻴﻜﻮﻥ ﻫﺎﻣﺎ ﻭﺍﺑﺪﺍﻋﻴﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍﻟﺘﻘﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻔﻨﻴﺔ ﻟﻜﻦ ﻟﻴﺲ ﺑﺘﻤﻮﻳﻪ ﺍﻻﻏﻜﺎﺭ ﻭﺗﻐﻴﻴﺐ ﺍﻟﻌﻘﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﺮﺅﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ. ﻭﺗﺎﺑﻊ: "ﺍﻭﺟﻪ ﻣﻼﺣﻈﺘﻴﻦ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﻤﺴﺮﺣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﻪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﻪ، ﺍﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﻘﺪ ﻟﻠﻤﻌﻨﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺤﻤﻠﻪ ﺑﻜﺎﺭﺛﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﺳﺘﻌﻼء ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻳﺒﻨﻲ ﺣﺎﺟﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻤﺜﻞ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻔﺮﺝ". ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻨﻄﻘﻪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﻪ، ﺍﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﻔﺘﻘﺪ ﻟﻠﻤﻌﻨﻲ ﺍﻟﻌﺮﺑﻲ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺤﻤﻠﻪ ﺑﻜﺎﺭﺛﺔ ﺗﺤﻤﻞ ﺍﺳﺘﻌﻼء ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭ ﻳﺒﻨﻲ ﺣﺎﺟﺰ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﻤﻤﺜﻞ ﻭ ﺍﻟﻤﺘﻔﺮﺝ". ﻭﺍﺳﺘﻄﺮﺩ: "ﻭﺍﻟﺜﺎﻧﻴﻪ ﺗﺨﺺ ﺗﻌﺪﺩ ﺍﻟﻤﻬﺮﺟﺎﻧﺎﺕ ﺍﻟﻤﺴﺮﺣﻴﻪ ﻭﻫﻮ ﺷﺊ ﻳﺪﻋﻮ ﺍﻟﺴﻌﺎﺩﻩ ، ﺍﻻ ﺍﻧﻬﺎ ﺗﻔﻘﺪ ﺧﺼﺎﺋﺺ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺍﻟﻌﺪﻳﺪ ﻣﻦ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﻪ، ﺑﺤﻴﺚ ﻧﺠﺪ ﺍﻧﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻱ ﺑﻠﺪ ﺍﺧﺮ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻭﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻲ ﺭﻓﺾ ﺍﺷﻜﺎﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻬﻮﻳﺔ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﻪ، ﺑﺤﻴﺚ ﻧﺠﺪ ﺍﻧﻨﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﻌﺮﻭﺽ ﻓﻲ ﺍﻱ ﺑﻠﺪ ﺍﺧﺮ، ﻭﻟﺬﻟﻚ ﻓﺎﻧﻪ ﻳﺴﺘﺪﻋﻲ ﻭﺿﻊ ﻣﻌﺎﻳﻴﺮ ﺗﺆﻛﺪ ﻋﻠﻲ ﺭﻓﺾ ﺍﻻﻋﻤﺎﻝ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺸﻜﻞ ﺍﻟﻬﻮﻳﻪ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﻪ ﺣﺘﻲ ﻭﺍﻥ ﻛﺎﻧﺖ ﺟﻴﺪﻩ". ﻭﻓﻲ ﺍﻟﺨﺘﺎﻡ ﻗﺎﻝ ﻋﺒﺪﺍﻟﻠﻪ: "ﻳﺠﺐ ﺍﻥ ﻧﺴﺘﻠﻬﻢ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺨﻨﺎ ﻣﺎ ﻳﻔﻴﺪ ﺑﺎﻟﻌﻮﺩﻩ ﺍﻟﻲ ﺍﻟﺒﺌﺮ ﺍﻻﻭﻟﻲ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺨﻨﺎ ﺑﺴﺤﺮﻩ ﻭﺗﺎﺭﻳﺨﻪ، ﻓﺎﻟﻌﻮﻟﻤﻪ ﺗﺴﺘﻄﻴﻊ ﺍﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺟﺴﺮ ﻟﻨﺎ ﻟﺜﻘﺎﻓﺎﺕ ﺍﺧﺮﻱ، ﻟﻜﻦ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻲ ﻫﻮﻳﺘﻨﺎ ﺍﻟﻌﺮﺑﻴﺔ".

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