بدء جلسة توقيع بروتوكول التعاون بين المعاصر والتجريبي والهيئة العربية للمسرح

بدأ، منذ قليل، المؤتمر الذي يشهد لقاء د. سامح مهران رئيس مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي، مع الكاتب إسماعيل عبد الله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، بالمجلس الأعلى للثقافة، من أجل توقيع بروتوكول تعاون بين إدارة المهرجان والهيئة.

يشار إلى أن البروتوكول المقرر توقيعه يدشن

مشروع خزانة الذاكرة الذى تتبناه الهيئة، والتى توثق من خلاله المهرجانات الهامة وتاريخ النشاط المسرحى بالوطن العربي، حيث يكون مكمل لاتفاقية التعاون بين الهيئة والمهرجان الموقعة منذ ثلاث سنوات، والتي أسفرت عن عدة ورش تدريبية في عدة مجالات مسرحية تمت خلال الدورة الحالية والماضية من عمر المهرجان تحملت فيها الهيئة تذاكر سفر وأجور المدربين.

جدير بالذكر، أنه سوف يتم إعلان تفاصيل الاتفاقية الجديدة خلال وقائع جلسة التوقيع في حضور رئيس المهرجان الأستاذ الدكتور سامح مهران والمخرج عصام السيد المنسق العام، والأستاذ إسماعيل عبد الله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح وغنام غنام مسئول الإعلام بها.