علي الطيب يكشف لـ"الـوفد" تطورات حالته الصحية

كشف الفنان علي الطيب أنه متوقف حاليًا عن الخوض في أعمال فنية جديدة حتى يتم شفاؤه بشكل كامل، ثم يعود لنشاطة الفني مجددًا.

أكد "الطيب"، في تصريحات خاصة لـ"بـوابـة الـوفـد"، أنه أجرى أخيرًا عملية الرباط الصليبي في قدمه، وأضاف أنه

يستعد خلال الفترة المقبلة لبدء العلاج الطبيعي.

يذكر أن الفنان علي الطيب حصل على جائزة أفضل وجه شاب عن دوره في مسلسل "أهو ده اللي صار"، خلال الدورة العاشرة بمهرجان الفضائيات العربية.