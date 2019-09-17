كشف الفنان علي الطيب أنه متوقف حاليًا عن الخوض في أعمال فنية جديدة حتى يتم شفاؤه بشكل كامل، ثم يعود لنشاطة الفني مجددًا.
أكد "الطيب"، في تصريحات خاصة لـ"بـوابـة الـوفـد"، أنه أجرى أخيرًا عملية الرباط الصليبي في قدمه، وأضاف أنهيستعد خلال الفترة المقبلة لبدء العلاج الطبيعي.
يذكر أن الفنان علي الطيب حصل على جائزة أفضل وجه شاب عن دوره في مسلسل "أهو ده اللي صار"، خلال الدورة العاشرة بمهرجان الفضائيات العربية.
كانت هذه تفاصيل خبر علي الطيب يكشف لـ"الـوفد" تطورات حالته الصحية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.