الليلة.. توقيع بروتوكول تعاون بين المعاصر والتجريبي والهيئة العربية للمسرح

تعقد إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي، برئاسة د.سامح مهران، لقاءً مع الكاتب إسماعيل عبدالله، الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، وذلك في الواحدة من ظهر اليوم، الثلاثاء، بالمجلس الأعلى للثقافة.

يشهد اللقاء توقيع بروتوكول تعاون بين إدارة مهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبي والهيئة العربية للمسرح،

ويدشن البروتوكول مشروع خزانة الذاكرة، الذى تتبناه الهيئة التى توثق من خلاله المهرجانات المهمة، وتاريخ النشاط المسرحى بالوطن العربي.

قال د. سامح مهران، رئيس المهرجان، إن البروتوكول مكمل لاتفاقية التعاون بين الهيئة والمهرجان الموقعة منذ ثلاث سنوات،

التي أسفرت عن ورش تدريبية عدة في مجالات مسرحية عدة تمت خلال الدورة الحالية والماضية من عمر المهرجان، تحملت فيها الهيئة تذاكر سفر وأجور المدربين.

سوف تعلن تفاصيل الاتفاقية الجديدة خلال وقائع جلسة التوقيع، ويحضرها من جانب المهرجان رئيسه الدكتور سامح مهران، والمخرج عصام السيد، المنسق العام، ومن جانب الهيئة إسماعيل عبدالله، الأمين العام للهيئة، وغنام غنام مسئول الإعلام به.