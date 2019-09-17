الليلة.. ختام الدورة الـ17 لمهرجان مسرح الهواة بالاسكندرية

تختتم، مساء اليوم، الثلاثاء، بمسرح "قصر ثقافة الأنفوشي" بالإسكندرية فعاليات المهرجان السابع عشر لمسرح الهواة "دورة سيد درويش"، حيث يعلن عن العروض الفائزة بجوائز المهرجان بعد انتهاء العروض المشاركة، التي يبلغ عددها 10 فرق مسرحية، تمثل مختلف فرق هواة المسرح بالجمعيات الأهلية بثماني محافظات، هي: القاهرة، الجيزة، القليوبية، بور سعيد، الدقهلية (المنصورة)، أسيوط، الأقصر.

يقام المهرجان تحت رعاية الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزير الثقافة، والدكتور أحمد عواض، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ويرأس المهرجان الناقد المسرحي الكبير، الدكتور عمرو دوارة.

تشكلت لجنة التحكيم هذه الدورة من الأساتذة الفنانين: مديحة حمدي، خالد الذهبي، ياسر صادق. وتبلغ قيمة الجوائز 50 ألف جنيه.

تشكلت اللجنة العليا للمهرجان من الأساتذة: د.هاني كمال،

رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية، أحمد درويش، رئيس إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي، ممدوح أبو يوسف (مديرًا)، هناء إسماعيل (منسقًا عامًا)، يونس شعبان يونس (مقررًا).

تضمنت فعاليات المهرجان بخلاف التكريمات والعروض المسرحية إصدار نشرة يومية، يرأس تحريرها الشاعر والإعلامي الكبير يسري حسان، وكذلك تنظيم ندوة تطبيقية تعقب كل عرض، يشارك بها نخبة من النقاد المتخصصين، هم الأساتذة: د.حسام أبو العلا، أحمد عبدالرازق أبو العلا، محمد الروبي، جرجس شكري، محمد بهجت.