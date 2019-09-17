أحمد فهمي يرد على معجبة علقت على صورة لبنات أخيه من حفل زفافه ب ” وصلة شتائم “

كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 12:56 مساءً - نشر الفنان المصري ” كريم فهمي ” عبر حسابه الشخصي على موقع ” إنستجرام ” صورة جمعته بزوجته وابنتيه ” كاميليا وناعومي ” مع أخيه الفنان ” أحمد فهمي ” وزوجته الفنانة ” هنا الزاهد ” من حفل زفافهما .

وقام كريم بوضع استيكر قلوب على وجهي ابنتيه حتى لا يكون ظاهرا .. وهو ما أثار الجدل والتعليقات السلبية على الصورة .

فجاء تعليق يحمل تنمرا وإساءة كبيرة له ولإبنتيه من قبل إحدى المتابعات التي قالت : ” قلوب إيه إللي حاططها على وش العيال مش فاهمة الفكرة .. يعني شعرها اللي شبه سلك المواعين دا مش هيتحسد ووشها إللي هيتحسد .. سامحني يا رب بس مش قادرة اسكت بجد ” .

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ليرد عليها كريم فهمي قائلا : ” بصي أنا عمري ما غلطت في حد بس هتغلطي في بناتي هتسمعي كلام ميطلعش مني .. أنا هحترم ان ليكي أب هيزعل لوأنا غلطت فيكي ويمكن يتدارك غلطته في التربية ” .