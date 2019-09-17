شاهدوا.. دنيا بطمة تدخل عالم التمثيل بمسلسل مغربي جديد

كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 12:56 مساءً - كشفت الفنانة المغربية دنيا بطمة أنها ستدخل عالم التمثيل من خلال مسلسل مغربي جديد بعنوان “قلبي نساك”.
وكشفت بطمة عن الخبر عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي عندما نشرت صورة لها وعلقت عليها بالتالي:
“قريبا مسلسل من بطولتي أنا و الفنان اسامة بسطاوي، منى فتو، كليلة بونعيلات، بعنوان قلبي نساك وبمشاركة فنانين كبار افتخر انني سأمثل إلى جانبهم قريبا على mbc5 المغرب، سيناريو المبدعة صديقة عمر اخراج المخرج العبقري إبراهيم شكيري، لي الشرف ان اتعامل مع هذا الطاقم المبدع”.
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