كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 12:56 مساءً - كشفت صحيفة ” إندبندنت ” البريطانية عن دراسة جديدة أجرتها جامعة سنغافورة الوطنية بالتعاون مع جامعتي إسيكس وكامبريدج في بريطانيا عن الفوائد التي يمنحها شرب الشاي لدماغ الإنسان .
بعد الدراسات التي كانت تذكر أن الشاي يقلل من مستوى الحديد في الدم إلى جانب أنه مدر للبول .
حيث أشارت الدراسة إلى أهمية الشاي في منح الإنسان قدرا من الاسترخاء وإنه مفيدا للعقل .
وقامت الدراسة على إجراء الباحثين بتحليل بيانات التصوير العصبي ل 36 شخصا من كبار السن تتراوح أعمارهم بين 60 عاما فأكثر .
وقاموا بتحليل عوامل أخرى إلى جانب استهلاكهم للشاي مثل : الصحة ونمط الحياة والرفاهية والحالة النفسية .
وجاءت النتائج أن المشاركين الذين تناولوا الشاي الأخضر أو الأولونغ ” شاي التنين الأسود ” أو الشاي الأسود على الأقل 4 مرات في الأسبوع لمدة 25 عاما تقريبا وبانتظام لديهم مناطق دماغية منظمة بشكل أفضل ومترابطة مقارنة مع من لا يشربون الشاي .
وقال ” فنغ لي ” قائد فريق الباحثين والأستاذ المساعد في قسم علم النفس بكلية الطب في جامعة سنغافورة أن شرب الشاي بانتظام له تأثير وقائي ضد التدهور المرتبط بالعمر في تنظيم المخ ” .
ووفقا لكلية الطب بجامعة هارفارد فبالإضافة إلى صحة الدماغ تم ربط استهلاك الشاي خصوصا ” الشاي الأخضر ” بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان والسكر .
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على ماذا يفعل كوبا من الشاي بدماغ الإنسان ؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.