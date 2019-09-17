كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 12:56 مساءً - اثار كانبرك اوجوسو طليق النجمة التركية سونغول أودان جدلا كبيرا في تركيا، وذلك بعد قوله ان سونغول خانته مع زميلها النجم كيفانش تاتليتوغ اثناء تصويرهما مسلسلهما الشهير “نور”.
واضاف في حديث لإحدى الوسائل الاعلامية التركية ان طليقته حاولت تشويه صورته، الا انه يمتلك اثباتات عدة تؤكّد خيانتها له مع كيفانش.
واضاف اوجوسو انه في مرحلة تصوير المسلسل سابقا، كانت سونغول تأتي الى المنزل بوقت متأخر، رغم انتهائها التصوير في وقت مبكّر، وعندما كان يمنعها من الخروج مع كيفانش، كانت تجنّ وتفقد اعصابها.
كانت هذه تفاصيل خبر شاهدوا.. طليق سونغول أودان يفضح خيانتها له مع كيفانش تاتليتوغ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.