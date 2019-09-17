شاهدوا.. طليق سونغول أودان يفضح خيانتها له مع كيفانش تاتليتوغ

كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 12:56 مساءً - اثار كانبرك اوجوسو طليق النجمة التركية ​سونغول أودان​ جدلا كبيرا في تركيا، وذلك بعد قوله ان سونغول خانته مع زميلها النجم كيفانش تاتليتوغ اثناء تصويرهما مسلسلهما الشهير “نور”.

واضاف في حديث لإحدى الوسائل الاعلامية التركية ان طليقته حاولت تشويه صورته، الا انه يمتلك اثباتات عدة تؤكّد خيانتها له مع كيفانش.

واضاف اوجوسو انه في مرحلة تصوير المسلسل سابقا، كانت سونغول تأتي الى المنزل بوقت متأخر، رغم انتهائها التصوير في وقت مبكّر، وعندما كان يمنعها من الخروج مع كيفانش، كانت تجنّ وتفقد اعصابها.