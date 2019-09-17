ريم البارودي تكشف عن تعرضها لوعكة صحية

كتب امير فتحي في الثلاثاء 17 سبتمبر 2019 12:56 مساءً - كشفت الفنانة المصرية ” ريم البارودي ” عبر حسابها الشخصي على موقع ” إنستجرام ” من خلال خاصية الاستوري عن تعرضها لوعكة صحية ألمت بعا مؤخرا .
والتي أجبرتها على ملازمة السرير والغياب لفترة حتى تسترد عافيتها .
وكتبت ريم عن مرضها قائلة : ” الحمدلله بقالي يومين عندي سخونية ودرجة حرارتي وصلت 40 .. تعبانة جدا ونايمة على طول والنهاردة الدكتور لسه ماشي من عندي والحمدلله ابتديت اتحسن ” .
وتابعت : ” شكرا الانسان المخرج الاستاذ تامر حمزة لأنك لو مكنتش اخدت قرار في الوقت المناسب كان زماني في حتة تانية ” .
ووجهت ريم البارودي رسالة إلى الفنان المصري ” محمد محمود عبد العزيز ” عبرت فيها عن حبها واحترامها الكبير له وسعادتها بالعمل معه حيث يشاركها في بطولة مسلسل ” قيد عائلي ” وقدمت له الشكر عن مساعدته له .
فقالت : ” الراقي والمحترم والصديق في زمن صعب وقاسي جدا كنت سعيدة جدا واتشرفت بالشغل معاك وان شاء الله وإن شاء الله نتقابل قريب في عمل جديد علشان أكمل استمتاع ” .
وأضافت : ” كسبت اخ وصديق وانسان وفنان حقيقي وحقك عليا يا غالي في اي حاجة تكون زعلت مني وشكرا يا ابن الاصول انك استحملتني في كل تقلباتي المزاجية واخرها تعبي ” .
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