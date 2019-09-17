ممثلة سورية جديدة تنضم إلى مسلسل تيم حسن.. تعرّف إليها!

متابعة بتجــــــــــــرد: يستعد النجم السوري تيم حسن لتصوير مسلسل “العميد” الذي أعلن عنه مؤخرًا.

وعلى ما يبدو أن قائمة أبطال العمل لم تكتمل حيث انضمت الفنانة السورية رنا شميس إلى الفنانين المشاركين فيه، وأبرزهم النجمة السورية كاريس بشار والنجم اللبناني بديع أبو شقرا.

المسلسل من تأليف وإخراج باسم السلكا، إنتاج KINGSET DKL PRODUCTION حديث من المتوقع طرحه على إحدى المنصات الإلكترونيّة.