شيرين عبد الوهاب تحتفل باليوم الوطني في السعودية

متابعة بتجـــــــــــرد: تحيي النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب حفلًا غنائيًا كبيرًا ضمن فعاليات حفلات “اليوم الوطني 89” في المملكة العربية السعودية.
ومن المقرر أن تلتقي شيرين الجمهور السعودي في جدّة مساء 23 أيلول/سبتمبر الجاري، بأمسية تجمعها مع الفنان السعودي رابح صقر والفنانة السعودية وعد.
وستقدّم شيرين عبد الوهاب خلال الحفل باقة من أجمل أغنياتها القديمة والجديدة وصولًا إلى أحدثها أغنيتها الخليجية “الحب خدعة” التي طرحتها مؤخرًا.
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