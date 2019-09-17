انطلاق مهرجان "فيلم المرأة" في سلا بتكريم مبدعات أفريقيات

انطلقت فعاليات الدورة الـ13 من المهرجان الدولي لفيلم المرأة بمدينة سلا المغربية، مساء الإثنين، وسط حضور عدد كبير من السينمائيين المغاربة والعرب، يتقدمهم محمد الأعرج وزير الثقافة والاتصال المغربي.

وتضمن الحفل تكريم مصممة الأزياء وكاتبة السيناريو السنغالية أومو سي، والنجمة المغربية منى فتو، التي أعربت عن سعادتها بالتكريم في المهرجان، موجهة الشكر للنساء "لنضالهن من أجل الحصول على حقوقهن"، على حد تعبيرها.

بدأ حفل الافتتاح، الذي أقيم بدار سينما هوليوود بمدينة سلا، بكلمة نور الدين شماعو رئيس المهرجان، الذي وجّه التحية للنساء المبدعات في عالم السينما، مؤكدا أن "هذا الحدث الدولي أسهم في خلق حالة ثقافية وفنية بمدينة سلا"، على حد قوله.

وشهد الحفل عرض صور من أحداث الدورة الماضية، ثم صعود أعضاء لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة إلى المسرح، وهم: المخرجة والمنتجة ماريونهانسل رئيسة اللجنة من بلجيكا، وأعضاء اللجنة الكاتبة والمخرجة شنتال ريتشارد من فرنسا، والممثلة دينا الشربيني من مصر، والمنتجة فلور نوبرتس من هولندا، والممثلة آمال عيوش من المغرب، والمخرجة سونيا شامخي من تونس، والناقدة فاتوكينيه سين من السنغال.

Advertisements

كما صعدت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية، برئاسة الكاتبة والمخرجة ليلى كيلاني من المغرب، وتضم في عضويتها المخرجة مونيكا جراسل من النمسا، والكاتبة والمخرجة بنتو ديارا من كوت ديفوار.

شهد الحفل عرض 5 أفلام مغربية قصيرة هي: "لا تعترف" إخراج زكية طاهري، و"بنت الريح" إخراج لطيفة أحرار، و"مازال ماساليناش" إخراج إلهام العلمي، و"خسوف" إخراج كريمة موخارج، و"الـ400 صفحة" إخراج غزلان أسي.



يتنافس على جوائز مسابقة الأفلام الروائية الطويلة بالمهرجان 12 فيلما هي: "الوداع الأول" من الصين، و"بجعة الكريستال" إنتاج مشترك بين بيلا روسيا وألمانيا والولايات المتحدة وروسيا، و"وظيفتها" إنتاج مشترك بين اليونان وصربيا وفرنسا، و"جيسيكا للأبد" من فرنسا، و"مستعمرة" من كندا، و"زواج فيريدا" من إيطاليا، و"الأرض تحت قدمي" من النمسا، و"خذني إلى مكان جميل" إنتاج مشترك بين هولندا والبوسنة والهرسك، و"الإله موجود، اسمه بترونيا" إنتاج مشترك بين مقدونيا وبلجيكا وسلوفينيا وفرنسا وكرواتيا، و"الرماد الأسود" إنتاج مشترك بين كوستاريكا والأرجنتين وتشيلي وفرنسا، و"دقات القدر" من المغرب، و"رحلة مارتا" إنتاج مشترك بين فرنسا وإسبانيا.

كما تتنافس 5 أفلام في مسابقة الأفلام الوثائقية هي: "أرواح صغيرة" من الأردن، و"من الجانبين" من التشيك، و"الذئب الذهبي لبالولي" إنتاج مشترك بين بوركينا فاسو وفرنسا، و"في البحث" من ألمانيا، و"شالكو" من كندا.