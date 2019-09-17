سارة أبي كنعان من الميتم إلى عالم الأزياء

Sep 17, 2019 وقعت الممثلة اللبنانية سارة أبي كنعان عقداً لبطولة مسلسل درامي جديد من إنتاج تلفزيون “الجديد” تحت عنوان “آخر الدني” المؤلف من 50 حلقة. Advertisements تخوض أبي كنعان تجربة درامية جديدة تؤدي من خلالها شخصية “سيرين” فتاة موهوبة عاشت منذ ولادتها داخل ميتم لتخرج منه بعد أن تصبح شابةً لتحقيق طموحاتها في عالم الأزياء والموضة. تبدأ سارة تصوير المسلسل بعد أيامٍ قليلة ليتم عرضه قريباً على شاشة الجديد. “آخر الدني” كتابة سيف رضا حامد وخالد ابراهيم، ومعالجة درامية نادين جابر وإخراج إياد نحاس.







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