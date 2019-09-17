الفيلم اللبناني 1982 يفوز بجائزة في مهرجان تورونتو

انها سنة الجوائز للسينما اللبنانية، جوائز ونجاحات في ارقى مهرجانات العالم، وتباري مع افلام عالمية، هكذا يبدو المشهد السينمائي اللبناني.

ها نحن نتلقى امس انجاز جديد للسينما اللبنانية وهذه المرة من مهرجان تورونتو مع فيلم “1982“ إخراج وليد مونس. الذي نال جائزة شبكة الترويج لسينما آسيا والمحيط الهادئ NETPAC

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وقد نوهت لجنة تحكيم شبكة الترويج لسينما آسيا والمحيط الهادئ (NETPAC) ، أن الفيلم قد تم اختياره “لأسلوبه المغامر والمبدع وإخراج واثق ودقيق، كما واستطاع الفيلم ان يبرز في الوقت نفسه وببراعة وشجاعة وتأثير براءة الأطفال وسحرهم بالرغم مما يجري من حولهم من خوف وعنف.

وعند إعلان النتائج ابدا المخرج مونس عن فرحه بنيل هذه الجائزة وقد شكر مهرجان تورونتو ولجنة تحكيم شبكة الترويج لسينما آسيا والمحيط الهادئ على هذا التقدير لفيلم يتناول حقبة مهمة من تاريخ لبنان ، مشيراً الى أن هذا الفيلم يتناول مرونة البشرية وأن الحب هو أقوى من الحرب، إن كان اليوم أو عام 1982 وانهى بالقول انه لا شرف له أن ينال فيلمه الطويل الأول هذا التقدير.