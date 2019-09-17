- 1/2
- 2/2
Sep 17, 2019
انها سنة الجوائز للسينما اللبنانية، جوائز ونجاحات في ارقى مهرجانات العالم، وتباري مع افلام عالمية، هكذا يبدو المشهد السينمائي اللبناني.
ها نحن نتلقى امس انجاز جديد للسينما اللبنانية وهذه المرة من مهرجان تورونتو مع فيلم “1982“ إخراج وليد مونس. الذي نال جائزة شبكة الترويج لسينما آسيا والمحيط الهادئ NETPAC
وقد نوهت لجنة تحكيم شبكة الترويج لسينما آسيا والمحيط الهادئ (NETPAC) ، أن الفيلم قد تم اختياره “لأسلوبه المغامر والمبدع وإخراج واثق ودقيق، كما واستطاع الفيلم ان يبرز في الوقت نفسه وببراعة وشجاعة وتأثير براءة الأطفال وسحرهم بالرغم مما يجري من حولهم من خوف وعنف.
وعند إعلان النتائج ابدا المخرج مونس عن فرحه بنيل هذه الجائزة وقد شكر مهرجان تورونتو ولجنة تحكيم شبكة الترويج لسينما آسيا والمحيط الهادئ على هذا التقدير لفيلم يتناول حقبة مهمة من تاريخ لبنان ، مشيراً الى أن هذا الفيلم يتناول مرونة البشرية وأن الحب هو أقوى من الحرب، إن كان اليوم أو عام 1982 وانهى بالقول انه لا شرف له أن ينال فيلمه الطويل الأول هذا التقدير.
كانت هذه تفاصيل خبر الفيلم اللبناني 1982 يفوز بجائزة في مهرجان تورونتو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.