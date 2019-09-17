لمحبي شيرين في السعودية.. استعدوا للقاء نجمتكم في هذا التاريخ

بعد غياب لعدة أشهر عن الاضواء، عادت النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب لمزاولة نشاطها الفني، حيث اعلنت في تغريدة عبر حسابها الشخصي على موقع تويتر عن انتهاء إجازتها وعودتها لتسجيل أغاني البومها الجديد.

أيضاً تستعد شيرين للقاء الجمهور بعد غياب عن سوق الحفلات خلال فصل الصيف، حيث ستقف على المسرح امام جمهورها السعودي ضمن حفلات اليوم الوطني السعودي الـ 89 وذلك يوم الاثنين، الواقع في 23 ايلول/سبتمبر الجاري، في الصالة الخضراء في مدينة جدّة – السعودية.

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الحفلة سيحييها عدة نجوم وهم: رابح صقر، شيرين ووعد.

وكانت إشاعات كثيرة لاحقت شيرين أبرزها أنها مختفية بسبب الحمل خاصة بعدما غابت منذ بداية الصيف عن كافة النشاطات الفنية، بالاضافة الى قلّة تفاعلها مع جمهورها على مواقع التواصل، إلا ان زوجها الفنان المصري حسام حبيب، نفى اشاعات الحمل.

آخر اعمال شيرين أغنية بعنوان “الحب خدعة” باللهجة الخليجية، من كلمات سمو الأمير عبد الرحمن بن مساعد، ألحان صادق الشاعر وتوزيع وليد فايد، وقد أطلقتها بشكل مفاجئ دون سابق انذار.